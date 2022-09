Var, pronta la rivoluzione dopo Juventus-Salernitana: tutte le novità

Tantissime polemiche nel post partita di Juventus-Salernitana. Nonostante il Var la terna arbitrale ha commesso un errore sul fuorigioco.

L’ultima giornata di Serie A ha visto ancora una volta gli arbitri nell’occhio del ciclone. Prima il finale di Lecce-Monza e poi il posticipo tra Juventus e Salernitana ha creato numerose polemiche attorno al mondo arbitrale. Il club bianconero aveva siglato la rete del decisivo sorpasso 3 a 2, ma il Var ha annullato tutto.

Lo strumento tecnologico non ha ottenuto i risultati sperati con l’Aia che ha confermato, mediante un comunicato ufficiale, di non avere tutti gli strumenti necessari per analizzare l’episodio. Il Var ha commesso cosi un gravissimo errore e la rete di Milik non era realmente da annullare.

Come riportano i colleghi di Sky Sport nelle ultime ore ci sono stati contatti tra Lega, Figc ed AIA con l’obiettivo di evitare altre situazioni del genere. Le parti sono al lavoro e nei prossimi giorni potrebbero esserci aggiornamenti ufficiali sulla vicenda.

Var dopo Juventus-Salernitana, tante modifiche e fuorigioco semiautomatico

Secondo quanto riporta Sky in primo luogo, per evitare nuovi problemi, verrà utilizzata la camera tattica. Questa telecamera è quella che ha mostrato la posizione di Candreva e che finora non era a disposizione degli arbitri. L’obiettivo è permettere all’arbitro ed a tutta la terna arbitrale di avere tutto il materiale a disposizione per valutare il fuorigioco.

Questo, e non solo perchè, la camera a 16 metri sarà tenuta sempre larga. In questo modo la terna arbitrale potrà utilizzarla anche per valutare il fuorigioco. Tutto questo in attesa del fuorigioco semiautomatico, strumento già utilizzato in Champions League e che presto vedremo anche sui campi di Serie A.