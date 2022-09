Milan, salti di gioia per Maldini: l’ufficialità è arrivata

La crescita del Milan di Stefano Pioli è evidente agli occhi di tutti. Il merito di questo cambiamento è diviso tra vari fattori.

Nell’ultimo anno e mezzo il Milan di Stefano Pioli ha totalmente rivoluzionato il suo modo di essere. Una squadra, inizialmente in difficoltà, ha svoltato ed ha cominciato un percorso che si è concluso lo scorso giugno con il titolo di campioni d’Italia. Il club rossonero è tornato ad essere una delle principali realtà italiane.

Il merito va diviso tra Pioli, Maldini ed i giocatori, capaci di organizzare il giusto mix per formare una squadra di ottimo livello. Uno dei giocatori più importanti della scorsa stagione è stato il centrocampista italiano Sandro Tonali. L’ex Brescia ha svoltato dopo una prima stagione difficile ed è diventato una pedina fondamentale del centrocampo rossonero.

Il Milan inoltre quest’anno, con l’addio di Kessie, ha dato ulteriori pressioni al giocatore, recentemente anche nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Anche quest’anno Tonali è uno dei giocatori fondamentali in casa del club rossonero.

Milan, ennesimo riconoscimento per Tonali

La nota classifica CIES, stilata sulle capacità individuali dei giocatori, ha stabilito che Tonali è il miglior “playmaker creator” Under 25 in tutto il mondo. Questo titolo significa che Tonali è considerato come il miglior creatore di occasioni tra i centrocampisti mondiali, ennesimo riconoscimento dopo un’annata fenomenale.

Il ventiduenne centrocampista, appena fresco di rinnovo con il club rossonero, ha precedeto il neo acquisto del Chelsea Marc Cucurella. Il giocatore spagnolo è un laterale, ma è anch’egli un costruttore di azioni. Il terzo classificato in questa particolare classifica è il centrocampista brasiliano dell’Atletico Paranaense Abner.