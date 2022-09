Milan, si torna sul mercato per l’attacco? Annuncio a sorpresa di Pioli

Tante assenze in attacco per il Milan, ed un grosso dubbio su cosa fare nei prossimi mesi. Stefano Pioli ha risposto sull’argomento.

Ci sono problemi per il Milan. Eppure, la squadra rossonera al momento viaggia da prima in classifica nel campionato di Serie A, e l’avvio di campionato è stato di sicuro importante. A braccetto la squadra di Pioli viaggia al primo posto in compagnia di Napoli ed Atalanta: nessuna delle tre, fino a questo momento, è andata incontro ad una sconfitta. Un aspetto da tenere bene in considerazione, ma i problemi restano comunque evidenti.

E’ l’attacco che tiene in apprensione l’allenatore in queste ore. Zlatan Ibrahimovic è il lungodegente del reparto avanzato, ma sono altri i nomi che hanno fatto accendere il campanello d’allarme. Anche Ante Rebic e Divock Origi sono fuori per infortunio, ed ora il numero di attaccanti a disposizione dell’allenatore è inevitabilmente crollato, considerando anche la squalifica di Leao.

Milan, attacco in difficoltà: si torna sul mercato? Risponde Pioli

Ed allora l’ipotesi diventa assolutamente plausibile: si tornerà sul mercato? Al momento le assenze sono davvero troppe per pensare di poter reggere tre competizioni ad alto livello. La dirigenza rossonera starà di sicuro facendo le sue valutazioni, e a rispondere sull’argomento ci ha pensato anche Stefano Pioli.

L’allenatore, infatti, è stato interrogato sulla questione nel corso della conferenza stampa odierna: “Sai quanta acqua deve passare sotto i ponti… Non è una nostra priorità ora“, ha spiegato l’allenatore in conferenza. “Però dispiace perché vengono a mancare giocatori importanti e vengono a mancare le rotazioni“, ha ancora spiegato Pioli. “Ma ho soluzioni, ho altri giocatori. Sono tranquillo”, ha ancora proseguito il tecnico.