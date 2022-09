Serie A, rivoluzione VAR dopo il caso Juventus-Salernitana: cambia tutto

Svolta imminente in Serie A dopo il clamoroso errore del VAR in Juventus-Salernitana: ecco come cambierà il fuorigioco in Italia

La polemica per il gol annullato a Milik non accenna a placarsi. Il presunto fuorigioco di Bonucci, poi sconfessato dalle immagini girate in rete dopo il match di domenica sera tra Juventus e Salernitana, ha esposto l’AIA ad un errore grave. L’associazione degli arbitri si è giustificata dicendo di non avere l’immagine giusta per individuare la posizione di Candreva rispetto al punto in cui si è sviluppata l’azione.

Rimane però la pessima figura che ha regalato più di un sorriso ai detrattori del VAR. AIA e Serie A però vogliono uscire presto dall’imbarazzo e stanno già pensando di introdurre una clamorosa novità per evitare altri episodi di questo genere nel corso della stagione. Il cambio potrebbe registrarsi presto.

Serie A, Lega e AIA vogliono evitare altri imbarazzi: in settimana riunione per introdurre il fuorigioco semi automatico

‘La Gazzetta dello Sport’ è tornata sull’episodio che ha generato polemiche ma anche nervi tesi in campo nel finale del match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Salernitana. La Serie A introdurrà molto presto il fuorigioco semi automatico. Una nuova tecnologia per evitare altri casi di questo tipo.

La svolta potrebbe arrivare già ad ottobre, prima dunque del Mondiale in Qatar, nel quale si osserverà la stessa tecnologia. Sono due gli obiettivi, come spiega il quotidiano milanese: stabilire con precisione la posizione dell’attaccante e farlo in tempi brevi (25 secondi o anche meno).

Le 22 telecamere installate nello stadio tracceranno 29 punti di ogni giocatore, indicando la posizione in campo con precisione. Per completare la svolta si passerà ad avere un pallone “connesso” capace di inviare 500 dati al secondo. L’IA comunicherà in sala Var poi i dati in tempo reale e anche le linee e e il momento dell’impatto con il pallone sarà definito dal sistema. Chiaramente, l’ultimo ‘check’ sarà dell’arbitro umano. La Lega di Serie A e il presidente AIA Alfredo Trentalange ne discuteranno in una riunione d’urgenza convocata probabilmente già in questa settimana.