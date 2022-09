Atalanta, Gasperini gelato: doccia fredda anche per i tifosi

Atalanta, brutte notizie in arrivo per Gasperini. La notizia preoccupa il tecnico e fa tremare anche la tifoseria bergamasca.

Guai in arrivo per Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in vista dei prossimi impegni di Serie A 2022/2023. La Dea, dopo una super partenza in avvio di campionato, deve fare i conti con un po’ di folla all’interno dell’infermeria. A Bergamo, infatti, ci sono alcuni pezzi da novanta fermi ai box.

Proprio nelle ultime ore, inoltre, è giunta una notizia che rischia seriamente di mandare in fumo i programmi del tecnico e della squadra in vista della prossima gara di campionato contro la Roma di Josè Mourinho.

Atalanta, infortunio Boga: le condizioni

Domenica alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, la formazione bergamasca di Gasperini è attesa per la gara valida per la settima giornata di campionato. Un match che sulla carte preannuncia spettacolo, ma che preoccupa non poco la tifoseria orobica.

Il motivo? L’infortunio di Jeremie Boga. Come riferisce il portale ‘Fantacalcio.it’, durante l’amichevole di ieri Gasperini ha perso l’attaccante ex Sassuolo. Il giocatore si è fermato per un problema muscolare e, con ogni probabilità, sarà costretto a saltare proprio l’impegno contro i capitolini. Uno stop di natura muscolare lo terrà fermo per il prossimo impegno. Nelle prossime ore, dopo accertamenti più approfonditi e tutti gli esami clinici del caso, potrebbero arrivare novità più precise anche sui tempi di recupero e sul rientro in campo.