Il Milan risponde presente: 3-1 alla Dinamo Zagabria e primato nel girone

Il Milan ritrova la vittoria in Champions League grazie alle reti di Giroud e Saelemaekers

Non è stato il miglior Milan della stagione, soprattutto nel primo tempo, dove la Dinamo Zagabria si è chiusa bene in difesa e ha provato a ripartire in contropiede. Ma i pericoli dalle parti di Maignan sono stati pochissimi, mentre i tentativi dei rossoneri s’infrangevano contro il muro croato. Un po’ svogliati Rafael Leao e Theo Hernandez, sottotono Brahim Diaz. Ma è stato il portoghese a guadagnarsi il rigore che Olivier Giroud ha trasformato in gol, spiazzando Livakovic. Un episodio che ha indirizzato la partita e cambiato la prestazione dei protagonisti.

A infiammare l’atmosfera di San Siro sono entrambe le tifoserie, che hanno sostenuto le proprie squadre dal primo all’ultimo minuto. La ripresa è iniziata così come era finito il primo tempo, con il Milan ad attaccare a trovare anche il secondo gol, stavolta con Alexis Saelemaekers. Il belga ha battuto Livakovic dopo un’ottima combinazione con Rafael Leao.

Milan-Dinamo Zagabria 3-1: rossoneri primi nel girone

Forse un momento di eccessivo relax per i rossoneri al 56′, quando Orsic ha trovato il secondo gol in Champions League dopo quello decisivo con il Chelsea. Pioli per 10′ ha preferito non cambiare, poi ha mandato in campo De Ketelaere al posto di Giroud ad agire da centravanti, con Pobega in mezzo al campo per Tonali. Ed è proprio il centrocampista ex Torino a siglare il definitivo 3-1 su assist di Theo Hernandez.

Un successo meritato per il Milan, che ora è in testa alla classifica in attesa di capire come finirà Chelsea-Salisburgo. Per i rossoneri è la prima vittoria in casa in Champions League dell’era Pioli, la seconda in totale. Un balzo in avanti importante in attesa della doppia sfida con il Chelsea.