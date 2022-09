“Lui ed Haaland…”: Juve, l’ex bomber ora fa sognare i tifosi bianconeri

Haaland e la Juve, l’accostamento passa attraverso un attaccante. Le parole dell’ex bomber fanno sognare i tifosi.

Un avvio di stagione altalenante per la Juventus che ad oggi si trova con ben quattro punti di svantaggio rispetto alle prime della classe. Cosi i bianconeri, ad oggi, hanno raccolto dieci punti e si portano dietro anche le scorie delle polemiche legate alla partita contro la Salernitana.

Si poteva essere più in alto? Indubbiamente. Ma ad oggi non serve rimuginare, visto che Massimiliano Allegri ha tanto lavoro da fare da qui alle prossime settimane. Il gioco della squadra bianconera stenta a decollare, ed è proprio su questo che l’allenatore dovrà porre la sua mano per evitare di andare incontro ad altre problematiche.

E’ anche vero, però, che alcuni elementi della rosa di Allegri hanno dimostrato di poter diventare vere e proprie colonne portanti per il futuro. Tra questi, di sicuro, c’è Dusan Vlahovic, che fino a questo momento è stato un vero e proprio trascinatore.

Juve, Vlahovic e l’accostamento ad Haaland: l’ex bomber. non ha dubbi

I tifosi della Juventus aspettavano proprio questo, ovvero di vedere Dusan prendersi sulle spalle la squadra. L’arrivo di Milik ha indubbiamente aiutato il serbo, anche nel tenere alta l’attenzione in un clima di rivalità con il polacco. Anche se Allegri sta cercando il modo di poterli tenere entrambi in campo.

A lanciare il paragone importante ci ha pensato l’ex bomber Nuno Gomes, che ha parlato di Vlahovic accostandolo ad un altro grande attaccante come Erling Haaland. “Oggi è già uno dei giovani migliori attaccanti, e il tempo è dalla sua parte: può crescere ancora tanto”, ha spiegato Nuno Gomes.

“Ha delle caratteristiche simili ad Haaland: possono essere il futuro per molti anni. A Dusan posso solo dire di lavorare sempre, in allenamento e in tutte le partite per migliorarsi in ogni occasione e diventare ancora più forte. In tutte tranne quella con il Benfica…”, ha ancora detto l’ex attaccante ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.