Juventus, è già sfida decisiva contro il Benfica: Grimaldo osservato speciale

La Juventus di Massimiliano Allegri sfiderà questa sera il Benfica. Nel club lusitano tanta attenzione al terzino spagnolo Grimaldo.

La Juventus di Massimiliano Allegri sarà impegnata questa sera nel secondo turno di Champions League contro il Benfica di Grimaldo. Sfida fondamentale per il cammino bianconero con la squadra che vuole riscattarsi dopo il tanto contestato pari contro la Salernitana.

Il Benfica guida la classifica con il PSG a quota 3 punti mentre la Juve, dopo il ko all’esordio di Parigi, non può assolutamente permettersi passi falsi. Tra gli osservati speciali del match c’è il terzino spagnolo Alejandro Grimaldo, oggetto del desiderio di diversi club europei e stella del Benfica.

Grimaldo ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, contribuendo a suon di gol e assist all’ascesa del suo club. Il giocatore è il perno della formazione di Schmidt, che, punta tantissimo sul laterale mancino. Una sfida importante per i bianconeri ed un particolare occhio al calciomercato.

Juventus, è sfida alle big europee per Grimaldo

Il match di questa sera sarà una chance importante per la dirigenza torinese per monitorare Grimaldo. Alejandro è in scadenza di contratto a giugno ed è nel mirino dei principali top club europei. Sulle sue tracce non c’è solo la Juventus di Allegri, ma ci sono anche il Manchester City e soprattutto il Barcellona. Il giocatore ha già giocato nelle giovanili del Barcellona ed ora Xavi sarebbe entusiasta di ‘riportarlo a casa’.

La Juve monitora la situazione ed anzi a dire il vero Allegri vorrebbe il giocatore già a gennaio, magari con un piccolo incentivo al Benfica. Questa sera Grimaldo affronterà i bianconeri all’Allianz Stadium, ma potrebbe essere la sua ultima sfida da avversario.