Juventus-Benfica, nuovo modulo e tripla novità per Allegri

Juventus-Benfica potrebbe rivelarsi già decisiva per il cammino in Champions League dei bianconeri. Gli uomini di Allegri tenteranno di spingere il piede sull’acceleratore per cercare di centrare la vittoria e smuovere la classifica

Qualche punto interrogativo, dubbi e occhio al nuovo modulo. La Juventus si prepara alla sfida contro il Benfica, match valido per la 2^ giornata di Champions League. Allegri potrà contare sul recupero di Di Maria, ma non è escluso che l’argentino possa partire dalla panchina dopo il recente infortunio.

Possibile 4-3-3, ma attenzione anche all’idea del 3-5-2 o del 4-4-2. Un nuovo modulo per cercare di affiancare Vlahovic e Milik al centro dell’attacco. Sulla destra potrebbe agire Cuadrado, mentre a sinistra spazio per Kostic. In difesa, in caso di difesa a quattro, spazio per Danilo, Bonucci, Bremer e De Sciglio.

Fermo ai box Alex Sandro: difficilmente il terzino brasiliano recupererà per il match contro i portoghesi. Da valutare anche le condizioni di Locatelli e Rabiot, i quali hanno svolto lavoro differenziato e difficilmente saranno della gara. Sono attese novità dall’infermeria bianconera.

Juventus-Benfica, la probabili formazione di Allegri

Certa la presenza in mezzo al campo di Paredes. Viaggia verso la conferma da titolare anche Miretti. Da valutare McKennie: il centrocampista texano potrebbe ricoprire il ruolo di mezz’ala, o il ruolo di esterno destro atipico.

Per quel che riguarda la fascia sinistra, Kostic partirà dal primo minuto, mentre Milik sarà confermato al fianco di Vlahovic dal primo minuto, complice la squalifica del polacco in campionato. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Benfica:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, McKennie, Kostic; Vlahovic, Milik. All.: Allegri

BENFICA (4-2-3-1):Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All.: Schmidt.