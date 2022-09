Lazio, è cambiato tutto: svolta a sorpresa per Sarri, tifosi spiazzati

Una svolta improvvisa per Maurizio Sarri. Cosi è cambiato tutto per l’allenatore biancoceleste, ed i tifosi sono spiazzati.

Un avvio di stagione altalenante, che ha comunque consegnato ai tifosi una Lazio che ha portato a casa 11 punti in classifica. Un bottino discreto, con appena tre punti di ritardo rispetto alle prime della classe Napoli, Milan ed Atalanta. La piazza biancoceleste, al momento, può ritenersi soddisfatta anche se c’è ancora tanto lavoro da fare nei prossimi mesi.

Ci sono dei punti di riferimento imprescindibili all’interno della squadra capitolina, ma il punto di forza in questa fase di avvio è diventato in verità un altro. Se è vero che la mano dell’allenatore si vede in maniera evidente, è anche vero che nel caso di Sarri c’è stata una svolta improvvisa che di fatto ha cambiato tutto.

Lazio, svolta Sarri: turnover punto di forza, cosi è cambiato tutto

Insomma, anche gli allenatori evolvono. E se ti chiami Maurizio Sarri, poi, c’è anche lo slancio di un tecnico che ha fatto divertire tutta Italia quando era al Napoli, con uno stile di gioco particolare. Lecito pensare che proprio da lui sarebbe potuta partire una svolta improvvisa. Cosi è stato, visto che Sarri ha mostrato un grande cambiamento proprio rispetto al periodo partenopeo.

Niente più blocco dei titolari, ma la riscoperta di un turnover che – come spiega questa mattina ‘Il Messaggero’ – è una sterzata positiva per allenatore e squadra. La Lazio non ha più punti di riferimento, tutti possono giocare. Ben 19 giocatori impiegati in due gare, e la sensazione che i biancocelesti abbiano trovato una quadra inaspettata.