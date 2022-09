Milan, l’annuncio fa impazzire i tifosi: succede prima della Dinamo Zagabria

A pochi minuti dalla sfida con la Dinamo Zagabria Paolo Maldini si è sbilanciato su alcune situazioni riguardanti il futuro del Milan.

Il Milan di oggi guarda al presente e al futuro. Dopo aver acquistato la proprietà del club il gruppo RedBird ha deciso di continuare sulla linea tracciata da Elliott. Affidando il futuro del Diavolo a uno dei suoi uomini simbolo, Paolo Maldini, chiamato al difficile compito di ripetersi dopo lo Scudetto della scorsa stagione, inatteso quanto meritato.

L’uomo che guida il Milan nel futuro, coadiuvato dal suo braccio destro Frederic Massara, da mister Stefano Pioli e da una squadra ricca di talento, si è sbilanciato sul futuro a pochi minuti dalla sfida di Champions League con la Dinamo Zagabria che purtroppo ha registrato anche scontri e feriti fuori dallo stadio.

Le domande dei giornalisti sono state sul calciomercato estivo e sul futuro di alcuni talenti di cui ormai da tempo si discute il rinnovo. E dopo essersi detto soddisfatto delle mosse in entrata e uscita effettuate in estate Maldini si è espresso anche sulle trattative in corso con Bennacer, Kalulu e Rafael Leao.

Milan, Maldini sul futuro di Leao: “Abbiamo già cominciato a parlare del rinnovo”

Nel corso delle ultime stagioni il Milan si è dimostrato molto rigido sulla questione relativa al tetto ingaggi. Che non ha fatto sconti né a Donnarumma né a Kessié, persi a parametro zero e che non erano entrati in sintonia con una dirigenza che non vuole fare compromessi di sorta.

Naturale che se da una parte i tifosi apprezzano questo essere tutti di un pezzo dall’altra il timore per la sorte di alcuni gioielli è comprensibile. Ma si tratta di situazioni che non sembrano destinate a ripetersi, almeno stando alle parole di Maldini.

“Abbiamo già cominciato a parlare del nuovo contratto di Rafa da tempo. Con lui, ma anche con Kalulu e Bennacer” ha affermato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan–Dinamo Zagabria. Aggiungendo però: “Queste situazioni possono essere semplici o complicate. E molto dipende dai giocatori, dato che da parte del club c’è la volontà di andare avanti insieme.”

Vedremo nelle prossime settimane come andranno interpretate queste parole. Al momento però il futuro dei tre sembra decisamente colorato di rossonero.