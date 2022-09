Roma, che notizia per Mourinho: svolta in vista dell’Europa League

Dopo la vittoria della sua Roma contro l’Empoli di Zanetti, per José Mourinho è arrivata un’altra buona notizia.

Dopo le due sconfitte consecutive contro l’Udinese e il Ludogorets, la Roma di José Mourinho ha sconfitto l’Empoli di Zanettinel monday night della sesta giornata di campionato con il risultato di 1-2 (reti di Dybala e Abraham).

I giallorossi hanno sofferto contro il team toscano, ma hanno sicuramente meritato di portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo del proprio campionato. La Roma, infatti, si è portata a 13 punti, ad una sola lunghezza dal trio che comanda la classifica della Serie A: Napoli, Atalanta e Milan.

Tuttavia per gli uomini di José Mourinho non c’è tempo di rilassarsi, considerando che domani scenderanno di nuovo in campo per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League. La Roma, infatti, sfiderà all’Olimpico l’HJK Helsinki ed ha anche l’obbligo di vincere, considerando la sconfitta rimediata con il Ludogorets. Proprio contro i finlandesi ci potrebbe essere un rientro che potrebbe cambiare la stagione dei capitolini.

Roma, ottima notizia per Mourinho: Zaniolo scenderà in campo contro l’HJK Helsinki

Come riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, nella classifica conferenza stampa di presentazione della gara insieme a José Mourinho ci sarà Nicolò Zaniolo. Questo potrebbe essere considerato sicuramente un importante indizio sul rientro in campo dell’attaccante esterno.

Zaniolo era già rientrato lunedì contro l’Empoli, ma poi il tecnico portoghese ha deciso di non impiegarlo. Domani sera, invece, contro l’HJK Helsinki potrebbe essere l’occasione giusta per riacquistare il ritmo partita. Il calciatore italiano, infatti, è fermo ai box dallo scorso 22 agosto, ovvero da quando si fece male alla spalla nel corso del match tra la sua Roma e la Cremonese di Alvini.