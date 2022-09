“C’era il contatto”: manca un rigore in Empoli-Roma, arriva l’annuncio

Bella sfida nel posticipo di Serie A tra Empoli e Roma. Gol, pali e tante occasioni, ma anche una polemica nel post partita del match.

Nel posticipo della sesta giornata di Serie A la Roma ha battuto 2 a 1 l’Empoli ed è tornata al successo dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Mourinho ha creato diverse occasioni di gioco, ha sbagliato un calcio di rigore e colpito una traversa in un match molto interessante. L’Empoli ha sfiorato però il pari, colpendo due legni e sfiorando in diverse occasioni il gol.

Un match interessante che esalta la prova dell’Empoli, squadra che ha cambiato molto ma che ha svolto comunque un’ottima prova. Nel post partita il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti ha commentato la sfida e si è lamentato per un episodio arbitrale. Ecco le sue parole nello specifico:

“Ho chiesto all’uniformità all’arbitro per quello che è successo. Ho visto un rigore concesso in Spezia-Sassuolo per una sbracciata ed oggi c’è stata una gomitata su Satriano. Il contatto c’è stato e sinceramente fatico a capire il metro di giudizio degli arbitri e forse non lo capirò mai”.

Empoli-Roma, Zanetti commenta il match

Una sconfitta per certi versi immeritata e il tecnico ha poi continuato commentando la sfida: “Non usciamo ridimensionati da questa gara ed anzi questo match ci dà la convinzione che possiamo far bene. Siamo stati coraggiosi e dispiace che non portiamo a casa nessun punto”.

Poi il tecnico ha concluso: “Troppe occasioni sprecate? Vedo anche io quanto sprechiamo, ma sinceramente non abbiamo gli attaccanti della Roma. Loro devono vincere lo scudetto, hanno Dybala ed Abraham, noi abbiamo giovani