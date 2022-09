Roma, vittoria sofferta e Mourinho non si trattiene: succede dopo l’Empoli

Vittoria sofferta della Roma nel posticipo di Empoli. Una rete a testa per Dybala e Tammy Abraham regalano il successo ai giallorossi.

Nel posticipo della sesta giornata di Serie A la Roma di Josè Mourinho ha fatto più fatica del previsto ed ha vinto per 2 a 1 ad Empoli contro un’ottima squadra. Il club giallorosso ha avuto diverse occasioni, ma ha sofferto molto in difesa concedendo un gol e due pali al club toscano.

Sofferenza fino all’ultimo minuto ed anche Rui Patricio è stato tra i protagonisti nel finale. Dopo due ko consecutivi il club giallorosso torna a vincere e conquista tre punti molto importanti per la classifica. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed ha commentato la vittoria sul club toscano:

“Abraham? Deve svolgere questo lavoro, di abbassarsi, sia in fase difensiva che in fase di costruzione. A volte ha fatto fatica in questa prima fase di stagione ma oggi ha avuto l’ambizione giusta per aiutare la squadra a vincere lo scudetto. Dopo le ultime due partite volevamo vincere e ci siamo riusciti”.

Roma, Mourinho critico sul risultato

Il tecnico portoghese ha poi proseguito commentando l’andamento del match: “E’ vero che ci vuole un miracolo per fare gol a Vicario, ma credo che potevamo fare di più. Poi l’arbitro ha concesso sette minuti di recupero e sembrava che la gara non finisse più. Ora tocca vincere in Europa dopo la sconfitta all’esordio”.

Infine il tecnico ha concluso parlando delle problematiche relative alla rosa: “Ad inizio stagione abbiamo affrontato il Tottenham ed avevamo determinate aspettative. Ora siamo in difficoltà, abbiamo perso Wijnaldum per infortunio ed ho ringraziato Zaniolo per essere venuto in panchina, non è facile. La settimana prossima sfidiamo l’Atalanta, noi giovedi affrontiamo l’Europa League mentre loro non hanno l’Europa e possono pensare a quel match. Preferisco giocare l’Europa, ma sono consapevole che il campionato cosi è difficile”.