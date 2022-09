Roma, salti di gioia per Mourinho: l’ufficialità è arrivata

La Roma alla vigilia della seconda giornata di Europa League. Intanto arriva l’annuncio che fa esultare i tifosi giallorossi.

La vigilia contro l’Helsinki è una vigilia particolare per la Roma. Non solo perché la formazione di Mourinho cerca i primi (e importanti) punti in Europa della stagione, ma anche e soprattutto per il morale che ne può derivare da una potenziale vittoria all’Olimpico domani.

Le ultime uscite non hanno convinto troppo, infatti, i tifosi capitolini. Seppur il successo (sofferto) di Empoli abbia dato una mano a tutto l’ambiente a smaltire la delusione del doppio inciampo contro Udinese e Ludogorets.

Ambiente giallorosso che, però, è già con l’umore alle stelle. Dalla conferenza stampa di vigilia alla gara con l’Helsinki, arriva l’annuncio improvviso che fa esultare i tifosi della Roma.

Roma, arriva l’annuncio improvviso che fa esultare i tifosi

A parlare e a dare la lieta notizia all’ambiente giallorosso è Nicolò Zaniolo. Il fantasista di José Mourinho è al centro delle attenzioni di media e addetti ai lavori per la questione rinnovo. Ad oggi non sembra esserci ancora alcun accordo tra lui e la Roma, anche se a fare chiarezza è proprio il numero 22 dei capitolini.

“Come ogni estate, sembra che devo andare prima di qua e poi di là. E alla fine rimango qui. La mia non è stata un’estate particolare, sono film che vi fate voi”, bacchetta Zaniolo in conferenza. Di qui, continua: “C’è ancora un anno e mezzo per discutere del rinnovo e del mio contratto con la Roma. Ora non è il momento giusto, perché ci sono due partite importanti per noi”.

Rinnovo che rappresenta una decisione importante per Zaniolo, come ammesso dallo stesso calciatore: “La Roma è la mia priorità, c’è poco da dire. Devo solo ringraziare questo club. Gioco per questi colori e spero di vincere altri titoli”.