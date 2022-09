Colpo di scena Zaniolo, annuncio inatteso: i tifosi gongolano

Alla vigilia della sfida di Europa League con l’HJK Helsinki Nicolò Zaniolo ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro alla Roma.

Dopo aver trascorso tutti i 90 minuti della vittoriosa trasferta di Empoli in panchina, Nicolò Zaniolo scalda i motori e prepara il suo rientro in campo. Superato l’infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare 4 gare, il trequartista è pronto a ritagliarsi uno spazio importante nella Roma. E la sua presenza dal primo minuto con l’HJK giovedì appare scontata.

La squadra dello Special One ha iniziato la stagione in modo convincente: 13 punti in campionato, frutto di 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, ma anche due pesanti battute a vuoto. Prima con l’Udinese, capace di imporsi addirittura 4-0, quindi al debutto in Europa League con i modesti bulgari del Ludogorets.

Superare i finlandesi dell’HJK Helsinki giovedì, davanti al pubblico amico dell’Olimpico, sarà dunque fondamentale. In un impegno che comunque non si prospetta proibitivo sarà comunque importante verificare lo stato di forma di Zaniolo, che oggi ha rilasciato importanti dichiarazioni anche sul proprio futuro.

Zaniolo: “Per il contratto c’è tempo, adesso penso solo al campo”

Al centro di numerose voci di calciomercato in estate che lo volevano vicino alla Juventus, Zaniolo è infine rimasto alla Roma. Ma il timore che il discorso possa essere stato solo rimandato preoccupa la tifoseria, che aspetta un rinnovo che ancora non arriva.

“Quella appena passata non è stata un’estate diversa dalle solite per me. Sembra sempre che me ne debba andare, ma sono ancora qui, sono film e pensieri che si fa la stampa” ha affermato.

Per poi aggiungere che “c’è tempo per parlare del mio contratto, ancora un anno e mezzo. Adesso non è il momento giusto, dobbiamo concentrarci sul campo dato che abbiamo HJK e Atalanta“.

Le sue parole al momento non possono che far gongolare i tifosi: Zaniolo vuole essere protagonista adesso e non intende farsi distrarre dalle voci di mercato. E per quanto riguarda il futuro il rinnovo (l’attuale contratto scade nel 2024) potrebbe essere meno complicato di quello che molti credono.