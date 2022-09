Vitorino Antunes raggiunge 300 partite: 16 anni nell’élite

Vitorino Antunes, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di conoscere anche la Serie A, sta per raggiungere un importantissimo traguardo.

Vitorino Antunes, terzino sinistro classe 1987, sta per raggiungere un traguardo molto importante. Il giocatore nel corso della propria carriera ha infatti giocato in ben sei campionati di cinque paesi diversi. Tra cui anche quello di Serie A. Ecco a che grande giorno si sta quindi ora preparando.

Vitorino Antunes sta per raggiungere un altro importante traguardo per la sua carriera. Dal momento che per il difensore portoghese, infatti, manca solamente una partita per poter raggiungere la presenza numero 300.

Una cifra di presenze molto importante, raggiunta all’interno di tutti i diversi campionati dove ha avuto modo di giocare. Il portoghese può raggiungere quest’importante traguardo già nella partita che il Paços de Ferreira, suo club attuale, disputerà contro Santa Clara sabato 17 settembre.

Vitorino Antunes vicino alla presenza numero 300: una lunga carriera passata per sei diversi campionati

Il terzino può così molto presto aggiungere un nuovo record alla sua eccezionale carriera di calciatore. Antunes ha totalizzato 16 stagioni nell’élite del calcio, giocando in sei diversi campionati campionati di cinque paesi diversi.

Ha, infatti, giocato in: Portogallo (Paços de Ferreira, Sporting CP e Leixôes); Italia (Roma, Lecce e Livorno 1915); Grecia (Panionios GSS); Ucraina (Dinamo Kiev); Spagna (Malaga e Getafe).

Antunes raggiungerà presto le 300 partite. Una cifra da record per un giocatore che ha lasciato il segno all’interno de LaLiga, ma anche in altre competizioni europee in cui è stato protagonista. Continuando a dimostrare tutto il suo talento in Portogallo, dov’è nato e dove si sta rivelando un profilo ancora molto importante.