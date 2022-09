Colpo di scena Origi: Milan già pronto a rimpiazzarlo

Il Milan ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. La squadra funziona benissimo, ma la società potrebbe decidere di tornare sul mercato.

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto e convinto nel secondo match del girone di Champions League. Dopo il pari di Salisburgo i rossoneri erano chiamati alla vittoria e la squadra ha trovato un convincente 3 a 1, nonostante qualche piccola difficoltà. Oltre al solito Giroud il Milan è andato a segno con Saelemakers ed il ‘debuttante’ Pobega.

Olivier Giroud è l’uomo decisivo del Milan in questi mesi, lo scorso anno ha siglati reti scudetto contro Napoli e soprattutto Inter ed anche in questo inizio di stagione ha cominciato alla grande. Il francese ha però 35 anni ed urge trovare un sostituto che possa farlo rifiatare. In squadra ci sono Rebic e soprattutto Divock Origi, ma questi sono alle prese con costanti problemi fisici.

Il club rossonero ha ingaggiato Origi a parametro zero dal Liverpool, ma l’attaccante belga ha saltato il precampionato e questo inizio di stagione a causa di un infortunio. Inizialmente Divock doveva debuttare a Genova qualche giorno fa, ma il giocatore ha avuto una ricaduta e in società inizia a sorgere qualche dubbio.

Milan, si valuta un sostituto sul mercato

Come riportano i colleghi di ESPN il Milan potrebbe presto tornare alla caccia di un attaccante. Giroud ha 35 anni, Ibra ne ha oltre 40 e dovrebbe tornare il prossimo anno, la situazione non è delle più semplici. La società ha cosi messo nel mirino due giocatori molto giovani.

La dirigenza rossonera sta valutando i nomi di Jonathan David del Lille e di Noah Okafor del Salisburgo. ll talento del club francese ha una valutazione molto alta mentre intriga sempre di più la stella del club austriaco, giocatore che la società ha notato nell’ultimo loro incontro di Champions League. Milan, si lavora all’attacco.