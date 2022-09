Juventus, il gesto gela i tifosi: l’hanno inquadrato in diretta

Momento davvero critico in casa Juventus. Nonostante una grande campagna acquisti la squadra di Allegri appare in netta difficoltà.

La Juventus di Massimiliano Allegri stenta a decollare. Il club bianconero ha realizzato una campagna acquisti di primissimo livello, acquistando giocatori di primo piano e cercando di accontentare tutte le richieste del tecnico, ma la squadra fatica tantissimo. I colpi Di Maria e Pogba non hanno avuto l’effetto sperato e tra i tifosi c’è anche chi non ha gradito invece l’addio di Paulo Dybala.

In campionato la squadra bianconera ha alternato alti e bassi, ma è in Champions League che la situazione è diventata quasi drammatica. Nella giornata di ieri la squadra di Allegri ha perso davanti ai propri tifosi contro il Benfica e ha compromesso in maniera importante la qualificazione agli Ottavi di finale.

Benfica e PSG a 6, Juve e Maccabi a 0. Una situazione molto complicata. E pensare che la serata era iniziata bene per i bianconeri con la Juventus subito in vantaggio con Milik, ancora una volta tra i migliori. Poi il club lusitano è uscito alla distanza mentre la Juve è letteralmente crollata.

Juventus, polemica social per un particolare video

L’edizione odierna di Tuttosport critica amaramente la prestazione della squadra di Allegri ed ora la posizione del tecnico sembra a rischio. Il quotidiano riporta poi il contenuto di un video che nel post partita ha fatto molto rumore sui social. Al termine del match si vede infatti un video dove Di Maria e Milik criticano apertamente Allegri.

L’argentino, provando ad esprimersi a gesti, mostra il proprio dissenso per la scelta di sostituire Milik e chiede al polacco il motivo di questa scelta. Anche l’ex Napoli appare perplesso, era andato in gol ed era tra i migliori in campo ed Allegri l’ha chiamato fuori. L’ennesima polemica di una situazione tutt’altro che semplice in casa bianconera.