Ronaldo, questa brucia: l’ultima ufficialità fa infuriare il portoghese

Cristiano Ronaldo costretto ad ingurgitare un altro boccone amaro in una stagione cominciata sotto i peggiori auspici per lui

Il periodo no di Cristiano Ronaldo stenta a terminare. Il portoghese è rimasto al Manchester United ma è comunque ai ferri corti con l’ambiente. L’avvio di stagione della squadra non è stato entusiasmante ma è salito di tono nell’ultimo periodo, eccezion fatta per la sconfitta rimediata in Europa League contro la Real Sociedad nell’ultima gara disputata dai ‘Red Devils’.

A livello personale però è ancora all’asciutto malgrado abbia giocato 300 minuti tra Europa League e Premier. Avrebbe voluto giocare in Champions ma la possibilità è rimasta disillusa e adesso deve accontentare di vederla giocare dalla tv. A rendere tutto più complicato, è il nuovo record di Lionel Messi.

Record Messi, diciottesimo anno consecutivo a segno in Champions League: l’argentino si allontana da Cristiano Ronaldo

Con il gol realizzato contro il Maccabi Haifa, Lionel Messi ha portato a 18 le stagioni consecutive in cui è sempre andato a segno in Champions League. Numeri da capogiro che lo rendono unico: come rivelato da ‘Squawka’, infatti, nessuno infatti è andato consecutivamente per così tanti anni a segno nella Champions League. Quello firmato ieri sera è stato il suo 126 gol nella competizione in un totale di 158 partite.

Messi ha iniziato la striscia positiva nella stagione 2005-2006 quando, molto giovane, siglò la sua prima rete contro il Panathinaikos. Era il 2 novembre 2005 e quella sera cominciò l’ascesa della ‘Pulce’ in campo internazionale. Dopo di allora ha firmato un altro gol nella stagione 2006-2007, 6 nella 2007-2008, 9 nella 2008-2009. Successivamente 8 nella 2009-2010 e nelle due stagione successive ha vissuto le annate migliori segnando rispettivamente 12 e 14 marcature. 8 realizzazioni ancora nel 2012-2013 e nel 2013-2014, 10 nella 2014-2015. E, nuovamente, 6 nella 2015-2016, 11 nella 2016-2017, 6 nella 2017-2018 e ancora 12 nella 2018-2019. Poi è diventato un po’ più umano: 3 nella 2019-2020, 5 nella 2020-2021 e nella 2021-2022 e ora ha riaperto la serie. Tutto questo mentre Cristiano Ronaldo è costretto a vedere gli altri in tv e vede la possibilità di interrompere la sua serie, ferma a 15 (16 se si considera il gol realizzato nei preliminari della stagione 2005-2006).