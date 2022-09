“Come serviva al Milan…”: Juve, sentenza a sorpresa per il club

Momento di difficoltà evidente per la Juve di Massimiliano Allegri. E cosi spunta la soluzione che tira in ballo anche il Milan.

La Juve vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. La sconfitta di ieri contro il Benfica ha aperto una voragine all’interno delle certezze nutrite dalla piazza bianconera nei confronti di squadra, allenatore e società. Si è passati dall’entusiasmo per gli arrivi di giocatori come Di Maria, Pogba e Milik, ad un clima di tensione palpabile ad ogni livello.

Dopo il pareggio contro la Salernitana, ci si aspettava un cambio di passo in Champions, anche in considerazione della sconfitta all’esordio contro il Paris Saint Germain. Invece, il gioco stenta a decollare, la squadra pare non aver ancora trovato una quadra ed ora vige un clima di incertezza anche nei confronti dello stesso allenatore.

Juve, la sentenza di Caressa ed il paragone con il Milan

C’è il rischio che Allegri possa essere esonerato? Questa voce prende corpo sempre di più, anche se non arrivano conferme dal contesto Juve. Sono i tifosi a non essere più cosi convinti dell’operato dell’allenatore, ma anche per quanto riguarda il lavoro fatto dalla società cominciano ad emergere diversi dubbi.

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato negli studi dell’emittente satellitare di quello che potrebbe essere l’inserimento di una figura importante all’interno dell’organigramma societario. E cosi e spuntato anche il paragone con il Milan e Maldini.

“Ho una soluzione per la risoluzione dei problemi della Juventus, quella usata dal Milan. Nel Milan Maldini ha restituito il dna, la Juve ha un disperato bisogno di Alessandro Del Piero“, ha detto Caressa ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“La Juve ha bisogno di un uomo che incarni in sé serietà, praticità, tranquillità, rispetto ed educazione. Lo stile Juventus – ha ancora proseguito Caressa – che si è disperso negli ultimi anni in maniera incomprensibile”, le parole del giornalista.