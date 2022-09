Juventus-Salernitana, la clip scatena il caos: “Non doveva intervenire”

La Juventus giocherà stasera contro il Benfica, ma c’è una nuova clip sul caso del gol annullato contro la Salernitana.

Dopo la sconfitta di una settimana fa a Parigi contro il PSG, la Juventus stasera scenderà in campo per sfidare il Benfica nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Il match contro i lusitani potrebbe essere già fondamentale per il discorso qualificazione alla fase eliminatoria.

Il Benfica, infatti, almeno sulla carta, potrebbe essere l’avversario diretto della ‘Vecchia Signora’ per il passaggio agli ottavi di finale. Anche perché il club portoghese ha tre punti di vantaggio rispetto alla ‘Vecchia Signora’, visto che ha battuto il Maccabi Haifa nella gara d’esordio.

In casa bianconera, nonostante l’importanza della gara contro il Benfica, si sta parlando ancora del gol annullato a Milik contro la Salernitana, soprattutto dopo che sta girando il video in cui Mercenaro spiega a Danilo la sua decisione: “L’ha toccata Bonucci”. Ma queste immagini non sono che altro ulteriori prove dei vari errori compiuti dall’arbitro e dal VAR Banti.

Juventus-Salernitana, Capuano commenta la clip tra Marcenaro e Danilo: “Il VAR non doveva interventire”

Proprio su queste immagini è intervenuto su ‘Twitter’ il giornalista Giovanni Capuano: “Segnalo che se davvero il VAR avesse ‘visto’ il tocco di Bonucci non avrebbe dovuto intervenire e chiamare l’arbitro all’OFR perché si sarebbe trattato di un gol segnato direttamente in fuorigioco”.

Le polemiche su questo episodio, quindi, sono destinate a continuare, nonostante le dichiarazioni di ieri di Gravina: “Ci dobbiamo dare tutti una calmata. Non ha sbagliato nessuno, perché né l’arbitro né il VAR avevano a disposizione l’immagine che stata mostrata in un secondo momento”.