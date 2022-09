Non solo Allegri in discussione: Juventus, l’accusa è durissima

La Juventus continua a mostrare scricchiolii e momenti di crisi. Non c’è solo Allegri, però, nel mirino della critica: l’accusa è durissima.

La sconfitta in casa contro il Benfica assomiglia tanto alla goccia che fa traboccare il vaso, anche se la panchina e la gestione di Massimiliano Allegri tiene ancora duro. La Juventus, però, versa in uno stato di crisi preoccupante: sia in campionato che in Europa, i bianconeri stanno mostrando di essere una squadra monca, incapace di riconoscersi nelle idee del proprio allenatore.

Un qualcosa che la critica sportiva e i tifosi della Vecchia Signora hanno attribuito alla cattiva gestione dello stesso Allegri, finito nell’occhio del ciclone dopo i risultati di questo avvio di stagione. Sono tanti i supporters bianconeri che vorrebbero il suo esonero, seppur altri riconoscano anche in altri elementi della rosa juventina un eguale concorso di colpe.

Juventus, non solo Allegri nel mirino: che accusa a Dusan Vlahovic

A tuonare e a muovere l’accusa è proprio Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus. Ai microfoni di ‘Radio24’, il noto opinionista è stato molto duro nei confronti di molti giocatori bianconeri, quasi come a voler alleggerire dalle spalle di Allegri la responsabilità intera di questo stato di crisi. E nel mirino di Mauro è finito addirittura un big come Dusan Vlahovic.

“Per carità, non gli arriva un pallone giocabile, ma lui non fa nulla per mettersi in condizione di ricevere – rimprovera l’ex Juventus, che poi aggiunge – Vlahovic non sa cosa sia il controllo della palla, per nulla… Sta lì a controllarla male, ad aspettare che il difensore vada lì a prendergliela”.

Insomma, parole molto dure quelle di Mauro, che muove accuse anche nei confronti di chi appare protetto e difeso dalle critiche dei tifosi. E invece nel mirino, adesso, ci finisce persino Vlahovic: accusa troppo dura o verità nascosta? Al campo e ai prossimi risultati l’ardua sentenza.