La Roma, alle ore 21:00 di questa sera, scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro l’Helsinki. Secondo appuntamento stagionale quindi per i giallorossi in Europa League, che sono chiamati a far dimenticare la prima dell’esordio (che ha fatto registrare una sconfitta).

La Roma di José Mourinho è chiamata a riscattarsi e può farlo già questa sera per la seconda gara di Europa League che la attende. Ad arrivare all’Olimpico c’è l’Helsinki. Mourinho può ritrovare, a tal proposito, un’arma importante dal momento che avrà a disposizione Nicolò Zaniolo.

Roma-HJK Helsinki, probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Vina; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

HJK HELSINKI (3-5-2): Hazard; Raitala, Tenho, Hoskonen; Soiri, Lingman, Väänänen, Hetemaj, Browne; Abubakari, Hostikka. Allenatore: Koskela.