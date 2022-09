Juventus in crisi e Allegri nel mirino: l’idolo dei tifosi spiazza tutti

La Juventus, dopo la seconda sconfitta consecutiva subita in Champions League, è chiamata a ripartire: parla così l’idolo dei tifosi bianconeri.

La Juventus adesso è chiamata a ripartire e deve farlo in fretta per risollevare il proprio umore di squadra e quello dei tifosi bianconeri. La seconda sconfitta consecutiva, rimediata in Champions League da Massimiliano Allegri, è stato un boccone amaro da digerire per l’intero ambiente. Oggi, quindi, ha parlato così l’idolo dei sostenitori juventini.

La Juventus non è riuscita a mantenere, nella gara di ieri, il vantaggio raggiunto grazie al gol di Milik contro il Benefica. Dopo il PSG, perciò, è arrivata una seconda pesante sconfitta nel percorso europeo.

Ora, per questo motivo, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a ripartire. Già nella sfida prevista contro il Monza in Serie A questa domenica alle ore 15:00. A tal proposito, poi, ha detto la sua anche Claudio Marchisio. Il messaggio è chiaro.

Juventus, crisi per la squadra di Allegri: secondo Marchisio la soluzione può essere solamente una

La Juventus deve perciò quanto prima lavorare sull’aspetto psicologico, oltre che fisico, per superare questo momento di crisi affiorato già con l’inizio di questa nuova stagione. Come se dalla scorsa fosse cambiato, effettivamente, poco o nulla. In campionato ad attendere i bianconeri ci sarà domenica il Monza, possibile gara della ripresa.

Sulla situazione non semplice che quindi si è venuta a creare tra le file della squadra e nello spogliatoio ha parlato anche Claudio Marchisio. Sia nella stessa serata di ieri, a bordocampo con ‘Prime Video’, sia oggi tramite il proprio profilo ‘Instagram’. Il messaggio dell’ex giocatore oggi idolo dei tifosi bianconeri è chiaro: “Uniti“, questo è quello che conta e che dev’essere tenuto a mente.