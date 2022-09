Lega Serie A, pioggia di milioni: svolta a sorpresa, tifosi spiazzati

Potrebbe esserci una clamorosa svolta per i club italiani dal punto di vista economico: la Lega di Serie A lavora a un’opzione

Potrebbe essere una interessante novità per le formazioni italiane. Da un punto di vista economico, infatti, la Lega Serie A ha ricevuto una proposta molto allettante dall’Arabia Saudita. Una proposta tuttavia che non raccoglierà certamente l’entusiasmo dei tifosi. Almeno di quelli italiani.

Secondo quanto rivelato da “MF-Milano Finanza”, infatti, dall’Arabia Saudita è intenzionata a presentare una maxi offerta alla Serie A per accaparrarsi la Supercoppa Italiana dei prossimi anni. La pioggia di denaro promessa dall’Asia comporterebbe anche una rivisitazione del format, sulla scorta di quanto avvenuto in Spagna da ormai qualche stagione.

Supercoppa Italia, proposta da 138 milioni di euro in sei anni dall’Arabia Saudita: si giocherebbero semifinali e finale

Secondo quanto riferito da ‘MF Milano Finanza’, nei prossimi giorni una delegazione della Lega guidata dall’amministratore delegato Luigi De Siervo si trasferirà a Riad per trattare le condizioni del contratto con i rappresentanti di Sela, l’agenzia saudita che si occupa della gestione di questi eventi.

La proposta è di 138 milioni di euro in sei anni, fino alla stagione 2028-2029. Una cifra pazzesca, specie se comparata al contratto attuale di 8 milioni di euro circa. Il Paese ospitante inoltre si farebbe carico delle spese di vitto e alloggio.

Cambierebbe anche il format della kermesse, come avvenuto per la Supercoppa Spagnola che da qualche stagione si è trasferita in Arabia Saudita. Rispetto a quest’ultima però sembrerebbe esserci sul piatto una particolarità. La manifestazione accoglierebbe le prime due classificate del campionato di Serie A e le finaliste di Coppa Italia che si affronterebbero in semifinale e poi darebbero luogo alla finale. Inoltre, la vincitrice oppure una delle altre partecipanti giocherebbe con la vincitrice della Supercoppa saudita.