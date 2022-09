Juventus, spunta la clamorosa ipotesi per sostituire Allegri

Conte alla Juventus al posto di Allegri? Potrebbe essere questo il clamoroso retroscena in casa bianconera dopo un percorso decisamente insufficiente del tecnico livornese sulla panchina della Juventus

Punto interrogativo sul futuro di Allegri alla Juventus. Il tecnico bianconero, dopo il passo falso in Champions League contro il Benfica, potrebbe rischiare di interrompere la sua avventura sulla panchina della Juve già nel corso delle prossime settimane.

Nessuna valutazione in corso, almeno per il momento. E’ questa l’attuale presa di posizione della società bianconera nei confronti del proprio tecnico. Attenzione, però, alla prossima sfida in campionato contro il Monza. Allegri potrebbe giocarsi tutto proprio nel match della 7^ giornata di campionato.

Come riferito da “Paolo Bargiggia” sul suo account twitter, la Juventus potrebbe valutare il clamoroso di ritorno di Conte in vista della prossima stagione. Il tecnico sarebbe felice di tornare a Torino ed è proprio per questo motivo che, finora, avrebbe rifiutato il rinnovo contrattuale con il Tottenham.

Conte alla Juventus, la prima conferma sul clamoroso ritorno

In caso di immediato esonero di Allegri, però, la Juventus potrebbe affidare la panchina a un nuovo profilo. Conte, come detto, potrebbe rappresentare un profilo per la prossima stagione e non per l’immediato presente. Non trovano conferme le voci su De Zerbi, stesso discorso per quel che riguarda Tudor.

L’attuale tecnico del Marsiglia, grande conoscitore del mondo Juventus, difficilmente lascerà il club francese per abbracciare l’inizio di una nuova avventura in bianconero, soprattutto in una fase così complicato del percorso della Juventus. Allegri, per il momento, resta saldo e solido sulla panchina bianconera, ma attenzione ai possibili ribaltoni.