Juve, Allegri nel caos ma spunta una buona notizia: è ufficiale

Juve nel caso dopo la sconfitta di ieri contro il Benfica. Per Massimiliano Allegri, però, proprio in queste ore è spuntata una buona notizia.

Un avvio di stagione tremendamente complicato. Soltanto due vittorie nelle prime otto giornate ed una tifoseria che comincia a spazientirsi per quella che è una squadra con troppi problemi. Certo, le assenze importanti sono un alibi non da poco per la Juventus, che però ad oggi ha bisogno di una sterzata netta per evitare un tracollo che rischia di avere delle conseguenze irreversibili.

In queste ore, tra l’altro, si è parlato anche di esonero di Massimiliano Allegri. O meglio, sui social sono tanti i tifosi che non sono più sicuri sia la strada giusta quella di proseguire con l’allenatore toscano. Al momento dall’ambiente bianconero non filtra niente in tal senso, ma restano queste delle ore molto delicate.

Juve nel caos, ma per Allegri spunta una buona notizia

L’allenatore anche nel post partita di ieri ha ribadito l’importanza di parlare poco e continuare a lavorare per trovare una quadra. La sconfitta con Benfica arriva dopo il pareggio con la Salernitana, due risultati imprevedibili, entrambi tra le mura amiche e dunque ancor più difficili da digerire.

In questo clima teso c’è, però, una buona per l’allenatore. Dopo il recupero di Di Maria, sceso anche in campo ieri contro i lusitani, è arrivato un altro recupero importante. Oggi si è allenato con la squadra Wojciech Szczęsny, che dunque torna a disposizione di Allegri. Possibile, dunque, che il polacco possa scendere in campo già nel prossimo match di campionato della Juventus in casa del Monza.