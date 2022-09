Lazio, è tutto vero: ufficialità improvvisa, salti di gioia per tutti

La Lazio ha preso una decisione importante poi comunicata ai tifosi, dopo la sconfitta di Europa League contro il Midtjylland.

C’era da aspettarselo? Era pronosticabile? Difficilmente. Il gruppo di sostenitori biancocelesti che avevano seguito la Lazio in Danimarca per la gara contro il Midtjylland avevano sicuramente in mente un risultato diverso da un passivo come il 5-1, che ha incassato la formazione guidata da Maurizio Sarri.

La gara valida per la seconda giornata del Gruppo F ha mostrato un momento di flessione preoccupante e anche allarmato circa la capacità del gruppo di poter comprendere sul lungo raggio con la stessa intensità e intenzione per più competizioni.

Soltanto Milinkovic-Savic è riuscito a illudere con una rete, per il resto i danesi hanno dominato la sfida e il risultato ne è un chiaro manifesto.

Midtjylland-Lazio, la decisione inaspettata della società

Se non è possibile tornare indietro e rimediare al risultato, quanto meno la società di Claudio Lotito ha voluto mostrare riconoscenza ai tifosi (per la precisione 225) che avevano seguito la squadra fino in Danimarca. Riconoscenza e anche dispiacere per aver regalato loro uno spettacolo al di sotto delle aspettative.

Il club ha così condiviso una nota ufficiale sui propri canali: “La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca”. Una magra consolazione sicuramente, soprattutto dopo le parole di Maurizio Sarri post-match, che sembrano non troppo rassicuranti sulla situazione interna alla squadra: “Non ci sono criticità nello spogliatoio, ma questi cali sì. Ho paura che ci sia un qualche fattore scatenante, che non siamo stati capaci di individuare e domare. L’ambiente è bello da vivere, ma poi bisogna giocare di queste partite. Non intendo che ci sia una testa malata. Il germe nel senso che qualcuno possa trasmettere questo indipendentemente dalla sua volontà”.