Inter, salti di gioia per i tifosi: esulta anche Inzaghi, cambia tutto ad ottobre

Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi l’Inter si prepara a cambiare marcia a ottobre dopo aver ricevuto una bella notizia.

Si è discusso a lungo su quanto lo Scudetto assegnato al Milan la scorsa stagione sia stato merito dei rossoneri o demerito dell’Inter. I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, dopo un buon inizio hanno subito qualche battuta d’arresto di troppo che ha favorito il sorpasso di un Diavolo diventato poi irraggiungibile. Rimandando il riscatto al torneo appena cominciato.

Peccato però che anche in questo avvio di stagione la squadra di Simone Inzaghi abbia registrato qualche battuta a vuoto di troppo. Capace di imporsi pur senza brillare contro avversari tecnicamente inferiori, l’Inter è crollata negli scontri diretti, sconfitta senza appello da Lazio, Milan e Bayern Monaco al debutto in Champions League.

Più che le sconfitte è stato preoccupante come queste sono arrivate. La Beneamata è sembrata un passo indietro contro squadre (bavaresi a parte) con cui se la sarebbe dovuta giocare. Anche a causa di un’assenza importante, il colpo di mercato dell’estate 2022 capace di galvanizzare tutto l’ambiente. Parliamo naturalmente di Romelu Lukaku, che adesso è pronto a rientrare.

Inter, Lukaku torna a ottobre: cambio di marcia in vista?

Le ultime notizie su Big Rom sembrano confermare quanto affermato dal CT del Belgio Roberto Martinez. Che non ha convocato il centravanti in vista delle due sfide con Galles e Olanda che chiuderanno la UEFA Nations League ma si è detto ottimista sul suo futuro.

Secondo Martinez Lukaku tornerà ad allenarsi completamente la prossima settimana, e la mancata convocazione è stata una scelta a scopo cautelativo in vista dei Mondiali. Il centravanti belga, tornato all’Inter in estate dopo una parentesi sfortunata al Chelsea, si è allenato oggi a parte insieme a Calhanoglu in quel di Interello.

La sensazione è che Lukaku possa tornare a disposizione di Simone Inzaghi già il 1° ottobre, in occasione della delicatissima sfida alla Roma del grande ex Mourinho in programma a San Siro. L’obiettivo è questo: tornare e cambiare la squadra, riportandola a sfidare le big a testa alta. Vedremo se sul campo tutto andrà come sperano i tifosi nerazzurri.