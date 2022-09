Inter, Inzaghi finalmente può esultare: annuncio su Lukaku

L’inter affronterà questo weekend un turno particolarmente impegnativo ad Udine, contro la squadra rivelazione di Sottil.

L’Inter di Simone Inzaghi sembra essere leggermente in ripresa dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. I nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive, ma la situazione appare tutt’altro che semplice. La squadra milanese ha subito tre sconfitte in questo primo mese e ora non può permettersi passi falsi.

L’Inter sarà impegnata nel weekend ad Udine contro probabilmente la squadra più in forma del momento, l’Udinese di Sottil. L’attacco Deulofeu-Beto è tutt’altro che un cliente semplice e Inzaghi valuta la miglior formazione per il match. Intanto nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti su Romelu Lukaku.

Il centravanti belga è stato il colpo di calciomercato della sessione estiva, tornato in prestito dopo la mega cessione dello scorso anno. L’inizio di Lukaku non è stato però semplice, il giocatore si è infortunato e lavora da settimane per il rientro in campo.

Belgio, le parole di Martinez sull’Inter e Lukaku

Lukaku non è stato convocato per i prossimi impegni del Belgio in Nations League, contro Paesi Bassi e Galles. Era prevedibile, ma l’ufficialità è arrivata solo nelle ultime ore. Il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa questa mattina ed ha dato anche aggiornamenti sulle condizioni di Lukaku:

“Lukaku sta facendo ottimi progressi ed è sulla via della guarigione. Probabilmente tornerà a disposizione tra una settimana e le cose stanno andando per il verso giusto. Sia il giocatore che lo staff medico stanno lavorando con cautela, sappiamo tutti che un’eventuale ricaduta avrebbe potuto mettere a rischio il Mondiale”. Lukaku potrebbe quindi essere a disposizione per Inter-Roma, match al ritorno dalla sosta.