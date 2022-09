“Esonero di Allegri, sapete quando?”: Juventus, Cassano spiazza

Proseguono le polemiche su Max Allegri e la Juventus, dopo la sconfitta di Champions League contro il Benfica.

In due giornate, le prime, di Champions League i bianconeri hanno raccolto 0 punti. La squadra di Allegri ha perso al Parc des Princes contro il PSG e in casa ha dovuto soccombere al Benfica per 1-2. Risultati negativi per una squadra con l’ambizione di arrivare il più lontano possibile in campo internazionale.

A deludere non è soltanto il tabellino finale delle due sfide, ma anche le prestazioni della Juventus. La squadra appare con una resistenza piuttosto limitata e idee di gioco poco convincenti.

Perciò nel mirino è finito Massimiliano Allegri. La maggior parte dei sostenitori comincia a metterne in discussione i precetti tattici e inizia a credere che non si possa arrivare con la sua guida al salto di qualità necessario.

Cassano contro Allegri: “Non può fare così alla Juventus”

Queste convinzioni sono le medesime di Antonio Cassano. L’ex calciatore conosce bene mister Allegri e ne ha parlato, intervenendo come di consueto alla ‘Bobo Tv’ di Christian Vieri su ‘Twitch’: “Mi viene da ridere ogni volta parlando della Juventus. A livello di giocatori, il Benfica è un decimo dei bianconeri… Non so nemmeno se definirla partita quella di mercoledì. La Juventus ha segnato, ha tenuto dieci minuti e poi il Benfica a di Schmidt ha messo in pratica ciò per cui lavora”.

L’ex giocatore ha proseguito, incalzando: “Poteva terminare anche 1-7, perché Bonucci ha salvato due gol e Perin è stato il migliore in campo. A me Bremer fa tenerezza per le difficoltà che ha. È stata la peggiore partita della Juventus, li hanno presi a pallonate e hanno fatto il torello per 79 minuti. Allegri continua ad urlare il niente, lo conosco. Secondo me a Padoin e Bianco diceva ca**te. Si può lavorare così in una squadra top al mondo e fare queste figure? Le prossime partite sono fondamentali e se si continua così si cambia. Sapete quando doveva essere esonerato? Dall’anno scorso col Villarreal Allegri doveva andare a casa”.