Colpo di scena Allegri: Juventus, il sostituto che fa impazzire i tifosi

La Juventus è in crisi e per la prima volta la panchina di Allegri viene messa in discussione. I tifosi hanno individuato il possibile erede.

La sconfitta in Champions League contro il Benfica è arrivata quasi del tutto inaspettata. Perché se è vero che già molti segnali avevano indicato che la squadra di quest’anno fosse stanca e poco ispirata, la caduta della Juventus in casa nella seconda giornata del più importante appuntamento europeo, contro un’avversaria sulla carta più che abbordabile, per molti è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso.

Subito dopo la gara persa 1-2 contro i portoghesi i tifosi hanno incominciato a chiedere l’esonero del tecnico dei 5 Scudetti in 5 anni. Che era tornato un anno fa per riportare la Vecchia Signora in alto ma che ancora non è riuscito a darle un gioco nonostante gli sforzi della società sul mercato.

A cristallizzare la situazione, adesso come adesso, sembra contribuiscano soltanto il ricco ingaggio dell’allenatore livornese e la mancanza di sostituti adeguati a costi ragionevoli. Ma secondo Il Giornale un’alternativa esiste e si chiama Paolo Montero.

Juventus, Montero il possibile erede di Allegri?

Il quotidiano milanese in un articolo fotografa impietosamente la situazione: “La situazione di oggi era impossibile da prevedere. Il club è prigioniero di una gabbia che si è egli stesso costruito volendo mettersi alla pari delle grandi realtà europee. Ha costi spropositati e una rosa logora.”

“Una rosa – prosegue l’articolo – che il prossimo anno con gli impegni di Europa League rischierebbe di avere ancora più problemi. Qualificarsi in Champions League così sarà difficilissimo, e la perdita economica sarebbe ingente.”

Richiamare Allegri è stato un errore per Il Giornale. Un errore “che ricorda quello che fece il Milan richiamando Arrigo Sacchi al posto di Tabarez. Fu una stagione disastrosa per i rossoneri. Nel calcio la riconoscenza è prevista, ma non può durare per sempre”.

Ed ecco la suggestione Montero. Che non ha grande esperienza in panchina e oggi allena l’Under 19, ma è un idolo dei tifosi e da loro sarebbe stato scelto per la grinta e il carisma lasciati in ricordo da calciatore. Una scelta senz’altro azzardata, ma per il popolo bianconero l’unica percorribile al momento. Un ritorno al passato in attesa di un futuro che rischia di diventare nerissimo. Sarà questa la prossima mossa della dirigenza juventina?