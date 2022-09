Roma, salti di gioia per Mourinho: la notizia fa esultare anche i tifosi

Roma, arriva finalmente una buona notizia per Josè Mourinho. Il portoghese ha un’arma in più per la gara contro l’Atalanta.

La Roma di Josè Mourinho prosegue la marcia in vista del prossimo impegno di campionato. Domenica alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, è in programma il big match tra i giallorossi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La gara mette in palio punti importantissimi. Per questo motivo lo Special One avrà bisogno dell’aiuto di tutti per provare ad archiviare la pratica bergamasca.

Bisognerà rimboccarsi le maniche per provare a conquistare i tre punti contro la formazione orobica. Dopo l’impegno europeo, probabilmente, Mourinho cambierà qualcosa per dare un minimo di riposo ai suoi calciatori.

Roma, Mourinho ritrova Zalewski: l’esterno si è allenato col gruppo

Mourinho, però, deve fare i conti con l’infermeria. Alcuni dei suoi, infatti, sono fermi ai box a causa di alcuni problemi fisici. Assenti già nella gara contro l’HJK, Kumbulla, El Shaarawy, Darboe e Wijnaldum non rientreranno per il prossimo turno di Serie A.

Non solo brutte notizie, però, per Mourinho. C’è anche una notizia di giornata che fa esultare i tifosi e che modifica le carte in tavola. Nicola Zalewski, infatti, assente nel 3-0 dell’ultima gara di Europa League, tornerà a disposizione dell’allenatore. La Roma, dunque, dopo l’allenamento di oggi che ha visto in gruppo anche il giocatore di Tivoli, ritrova una freccia sugli esterni. A sinistra, adesso, il portoghese ha una freccia in più nel proprio arco.