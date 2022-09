Probabili formazioni 7^ giornata Serie A: Pioli sceglie Diaz

Ecco tutte le probabili formazioni 7^ giornata di campionato. Novità e possibili colpi di scena. La Juventus di Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Milik e Cuadrado. Milan senza Leao: Pioli starebbe valutando anche l’idea di un possibile cambio modulo.

Tutto pronto per la 7^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Salernitana-Lecce, match in programma venerdì sera alle 20:45. Occhio alla delicatissima sfida tra Monza-Juventus. Palladino sarà chiamato all’immediato cambio di rotta dopo l’avvicendamento con Stroppa.

Attenzione anche alla posizione di Allegri, il quale sarà obbligato alla vittoria per evitare clamorosi colpi di scena già nel corso delle prossime ore. Juventus a caccia di un immediato riscatto soprattutto dopo il recente ko in Champions League.

Emergenza offensiva per il Milan di Pioli: il tecnico rossonero dovrà fare a meno dello squalificato Leao e degli infortunati Rebic e Origi. Non è escluso, come accennato, che Pioli possa valutare anche un immediato cambio modulo.

Probabili formazioni 7^ giornata Serie A

Salernitana-Lecce

Salernitana (3-5-2): Sepe; Daniliuc, Gyomber, Bronn; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco.

Bologna-Empoli

Bologna (3-5-2): Skorupski; Posch, Medel, Lucumì; Kasius, Soriano, Aebischer, Schouten, Cambiaso; Barrow, Arnautovic.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Lammers.

Spezia-Sampdoria

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Bastoni, Kovalenko, Reca; Gyasi, Nzola.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Leris, Rincon, Vieira, Sabiri; Djuricic; Caputo.

Torino-Sassuolo

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Djidji, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Seck; Sanabria.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurentiè, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Udinese-Inter

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Cremonese-Lazio

Cremonese (3-5-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshwili; Valeri, Pickel, Escalante, Zanimacchia, Sernicola; Dessers, Okereke.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cancellieri.

Fiorentina-Verona

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil.

Verona (3-5-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Terracciano, Veloso, Doig, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry.

Monza-Juventus

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Birindelli, Barberis, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Mota.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean.

Roma-Atalanta

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Hateboer; Lookman; Ederson, Hojlund.

Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, De Ketelaere, Diaz; Giroud.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.