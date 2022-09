Lazio nella bufera, tutto confermato: è scontro totale con Sarri

La sconfitta in Europa League contro il Midtjylland ha mandato la Lazio e Maurizio Sarri nella bufera

L’obiettivo che si è prefissata la Lazio è quella di superare la fase a gironi dell’Europa League attraverso il primo posto. La pesantissima sconfitta in Danimarca, contro il Midtjylland per 5-1, ha indotto il club biancoceleste a rimborsare i biglietti ai 225 tifosi presenti. Una bella scelta nei confronti di quelle persone che fanno sacrifici ogni giorno per seguire la propria squadra del cuore. Ma la brutta figura rimane.

Anche perché il Midtjylland non è più forte della Lazio, anzi. I biancocelesti sono scesi in campo con un atteggiamento sbagliatissimo che è costato caro. E gli interrogativi dei giorni successivi, in attesa di Cremonese-Lazio di domani alle 15:00, vertono sullo scontro tra Maurizio Sarri e Luis Alberto. Voci che diventano realtà considerando le tante conferme arrivate direttamente dallo spogliatoio, riferite dai quotidiani.

Lazio, è scontro totale tra Sarri e Luis Alberto

L’edizione di oggi de Il Messaggero si sofferma sul pessimo momento che sta attraversando la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, per preparare al meglio la partita con la Cremonese, è andata in ritiro a Piacenza. Il club è finito nella bufera, perché ci sono state delle accuse molto pesanti lanciate dall’allenatore verso una talpa. Accuse che pare siano rivolte a Luis Alberto, con il quale non scorre buon sangue.

Questo perché la frattura tra Sarri e Luis Alberto non si è mai risolta del tutto. L’allenatore della Lazio non vede gli atteggiamenti giusti in allenamento, che portano a vivere una situazione scomoda per il lavoro svolto con il resto della squadra. E le conferme arrivano direttamente dallo spogliatoio biancoceleste. Il centrocampista spagnolo era vicino all’addio la scorsa estate, direzione Siviglia, ma poi non se n’è fatto più nulla.