La Lazio chiamata a reagire contro la Cremonese alla figuraccia europea. Segui LIVE la partita dello Zini su SerieANews.com

Il 5-1 in Danimarca è stato uno dei punti più bassi della gestione Sarri. Adesso, però, la Lazio vuole reagire e farlo con forza nel prossimo impegno di campionato, allo Zini di Cremona. Anche perché le altre iniziano a galoppare verso i primi posti della classifica e i biancocelesti non vogliono perdere troppo terreno dalle concorrenti per la zona Europa.

Dinanzi, però, troverà una Cremonese in grande forma. Gli uomini di Massimiliano Alvini hanno dimostrato in questo avvio di stagione di poter mettere in difficoltà anche le prime del campionato. E addirittura di poter fare punti importanti, come quello appena raccolto a Bergamo nella tana dell’Atalanta. Un biglietto da visita pesante, in vista di una gara assolutamente delicata per ambedue le squadre.

Serie A, le probabili formazioni di Cremonese-Lazio

CREMONESE (3-4-1-2) – Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke. All. Alvini.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri