Juve, cessione a sorpresa: ha deluso Allegri, a gennaio possibile addio

Situazione delicata in casa Juve. Uno dei bianconeri non ha trovato la fiducia di Allegri, potrebbe partire a gennaio.

Un momento di crisi che andrà superato in fretta, per evitare di trovarsi in una condizione irreversibile per la corsa ai propri obiettivi. Lo Scudetto sembrava un obiettivo possibile da perseguire, soprattutto dopo un anno con Allegri di rodaggio ed un mercato che ha visto arrivare giocatori del calibro di Di Maria e Pogba. Eppure, ad oggi la Juventus vive un momento tremendamente complicato, dal quale sembra davvero difficile venire fuori.

A finire al centro delle critiche è, come spesso accade, l’allenatore, ritenuto come principale responsabile di una situazione dove in casa bianconera scarseggiano risultati e gioco. Allora che si fa? Ad oggi la risposta deve arrivare dal campo, e la sfida contro il Monza in questo senso rappresenta una grande occasione. Il clima è teso, ed è possibile che da qui ai prossimi mesi si rivedano anche i ruoli di alcuni giocatori all’interno della rosa bianconera.

Juve, addio di Locatelli a gennaio? Le parole di Allegri sono un indizio

Ancora Allegri ha aperto un altro caso riguardante Manuel Locatelli. Con lui, infatti, l’ex giocatore del Sassuolo ha trovato decisamente poco spazio. Le ultime dichiarazioni sul centrocampista lasciano pensare che potrebbe esserci un futuro diverso per lui.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, a gennaio il futuro di Locatelli potrebbe proseguire lontani da Torino. L’Arsenal, squadra interessata al giocatore nel recente passato, potrebbe tornare alla carica qualora la posizione del centrocampista dovesse restare questa, ovvero riserva alla quale Allegri non riesce a garantire continuità sul campo.