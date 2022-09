A San Siro si sfidano Milan e Napoli, le due squadre più in forma del campionato per un big match spaziale

Il Milan sta vivendo un periodo molto positivo, pochi giorni fa ha vinto la prima partita in Champions League con Stefano Pioli. L’allenatore rossonero dovrà rinunciare a Rafael Leao, sulle fasce agiranno Saelemaekers e Krunic.

Dall’altra parte Spalletti è orfano di Victor Osimhen e viene dalla vittoria gloriosa in Scozia contro il Rangers. Il suo Napoli è in testa al girone di Champions League e vuole far bene anche in Serie A.

Formazioni ufficiali Milan-Napoli

Milan 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. All. Pioli.

Napoli 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.