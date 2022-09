“Come Inzaghi”: Milan-Napoli, la scelta di Pioli spiazza i tifosi

La decisione presa da mister Pioli alla fine del primo tempo di Milan-Napoli subito genera commenti, alcuni dei quali piuttosto… satirici.

Il primo tempo di Milan-Napoli a San Siro è terminato 0-0. I padroni di casa hanno avuto più opportunità chiare rispetto agli ospiti, ma senza prevalere. Gli attaccanti di Luciano Spalletti, infatti, a loro modo hanno impensierito i difensori avversari e infatti al 18′ Kjaer è stato ammonito per un fallo su Kvaratskhelia e al 45′ anche Calabria per lo stesso motivo. Tenere a bada il georgiano non è un compito facile.

Per evitare di restare in 10 uomini e andare in difficoltà, mister Pioli allora ha optato una decisione drastica a inizio secondo tempo, ovvero richiamare in panchina entrambi i difensori e allontanare ogni rischio.

Fuori Kjaer e Calabria e al posto loro dentro dal 46′ Kalulu e Dest.

Milan-Napoli, la decisione di Pioli a fine primo tempo è a sorpresa

Cambiare 2 difensori su 4 significa sicuramente cambiare anche se di poco la strategia difensiva, trattandosi comunque di giocatori ciascuno con le proprie caratteristiche. Ciò ha fatto storcere il naso ai tifosi, sopratutto perché la giornata di Serie A è stata polemica proprio per i cambi di Simone Inzaghi, che in qualche modo avrebbero influenzato la sconfitta dell’Inter contro l’Udinese.

Dopo i cambi, infatti, sui social si sono scatenati vari utenti, che hanno commentato con sorpresa ma anche sarcasmo. “Pioli sostituisce nell’intervallo gli ammoniti Kjaer e Calabria. Eccolo in una foto di repertorio insieme a Simone Inzaghi”, scrive Raffo condividendo una foto di Spiderman che guarda sé stesso indicandosi. Incalza Marco Kappa: “Si scaldano Dest e Kalulu per sostituire Calabria e Kjær ammoniti. Inzaghi rules” e la maggior parte concorda col pensiero di Daniele: “Se al posto di Pioli c’era Inzaghi, Kjaer e Calabria sarebbero stati sostituiti al minuto 44:59”.