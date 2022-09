Roma, Dybala fuori a scopo precauzionale: gli aggiornamenti sull’argentino

Dybala non ha partecipato a Roma-Atalanta per un fastidio al flessore: le sue condizioni alla vigilia della partenza con la Nazionale argentina.

Paulo Dybala non ha potuto partecipare alla sfida di questo pomeriggio tra Roma e Atalanta. E la sua assenza si è fatta sentire. Senza le idee dell’ex Juventus, i giallorossi fanno enorme fatica in fase offensiva e, nonostante un lungo predominio, con la Dea è arrivata un’immeritata sconfitta.

Archiviata la gara, si attendono novità sulle condizioni dell’attaccante, che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è stato escluso dalla sfida a scopo precauzionale.

Roma, infortunio Dybala: le ultime sulle sue condizioni

Il fastidio al flessore notato durante il riscaldamento ha spinto lo staff medico romanista a evitare rischi. Per ora, la sua partenza con la Nazionale argentina per le sfide contro Honduras e Giamaica non sembra essere a rischio.

Dybala sa quanto sia importante rispondere presente alla chiamata di Scaloni: il sogno Mondiale è dietro l’angolo.