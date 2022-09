Roma-Atalanta, Mourinho perde la testa: cos’è successo

Durante Roma-Atalanta, José Mourinho perde la testa contro l’arbitro Chiffi che prende una drastica decisione

La Roma sta perdendo in questi minuti contro l’Atalanta e oltre alla partita, Mourinho inizia a perdere anche la testa. Per una trattenuta tra Zaniolo e Okoli, in cui i due giocatori si sono trattenuti a vicenda all’ingresso dell’area di rigore. A primo impatto sembrava Chiffi avesse fischiato la punizione dal limite, con Mou che si aspettava il rigore. Ma in realtà, non era stato fischiato nulla. Mourinho ha insistentemente chiesto il calcio di rigore all’arbitro Chiff e dopo ha avuto un battibecco con Hateboer vicino alla panchina.

Tuttavia, il direttore di gara non ha accontentato l’allenatore della Roma, che ha insistito con le proteste in seguito a un fallo in attacco fischiato a Zaniolo proprio per un altro contatto con Okoli. E Mourinho è stato successivamente espulso: Chiffi gli ha mostrato, infatti, il cartellino rosso. Lasciati soli i giallorossi per i restanti 40′ e oltre del match con l’Atalanta, lo Special One salterà anche la partita del Meazza contro l’Inter.

Roma-Atalanta, Mourinho salta l’Inter

Una spiegazione che anche Luca Marelli di DAZN ha fornito in modo molto preciso. La sostanza alla fine è che Mourinho, a cui è stato mostrato il cartellino rosso, assisterà a Inter-Roma dalla tribuna. Una brutta tegola per tutti i giallorossi, che stavano vivendo un momento delicato della partita. L’assenza di Dybala per infortunio si è fatta sentire. Contro i nerazzurri al Meazza, al rientro della sosta, i giocatori senza lo Special One saranno indubbiamente più responsabilizzati.