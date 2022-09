De Zerbi, il colpo di scena è ufficiale: nuova panchina in Premier League

Nuova avventura professionale per Roberto De Zerbi: allenerà in Premier League. È arrivata l’ufficialità nell’ultima ora.

Martedì sarà presentato Roberto De Zerbi come nuovo allenatore del Brighton. La società ha posticipato la conferenza stampa nel rispetto dei giorni di lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta, ma il tecnico italiano è già pronto e il debutto sarà davvero infuocato: la prima partita che dirigerà sarà quella contro il Liverpool.

L’allenatore si trova in Inghilterra già da venerdì ed era in attesa che si sbloccassero i dettagli economici per la firma. Prenderà così il posto di Graham Potter, che nel frattempo ha accettato l’ambiziosa avventura sulla panchina del Chelsea insieme al suo staff, dopo l’esonero di Thomas Tuchel.

Dopo Conte, De Zerbi sarà il secondo italiano in stagione a dirigere una squadra di Premier League.

Brighton, De Zerbi è il nuovo allenatore: contratto di 4 anni

È giunto appena l’annuncio social da parte del Brighton: “Siamo lieti di annunciare il tesseramento di Roberto De Zerbi in qualità di primo allenatore”. Nella nota si legge poi che l’accordo siglato è della durata di quattro stagioni. La stessa società ha raccontato che il 43enne ha già avuto modo di confrontarsi coi vertici del club durante la settimana ed ha già conosciuto la struttura.

Il presidente Tony Bloom ai canali ufficiali del Brighton ha commentato così la scelta del tecnico sulla panchina inglese: “Sono felicissimo che Roberto abbia accettato di diventare il nostro nuovo allenatore. Le sue squadre giocano un calcio eccitante e coraggioso e sono sicuro che il suo stile e il suo approccio tattico siano perfetti per la squadra che abbiamo”.

Il direttore tecnico David Weir è dello stesso avviso: “Siamo davvero felici e non vediamo l’ora di presentarlo alla squadra così come di offrirgli tutto il supporto di cui ha bisogno per introdurre la sua filosofia di calcio e aiutare i giocatore a continuare questo brillante inizio di stagione”.