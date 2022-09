“Rapporto sfilacciato”: Juve, spunta un’altra grana per Allegri

Qualcosa non sta funzionando nel rapporto tra Max Allegri e Angel Di Maria. La grande indiscrezione trova un riscontro in alcuni gesti chiave.

Il momento di crisi della Juventus trova il suo gesto emblematico nell’espulsione di Di Maria intorno al 40′, per una gomitata rifilata ad Armando Izzo del Monza. Un gesto di stizza, figlio del momento di grande tensione che vive la squadra, scarna di risultati ma anche di gioco. Una situazione quasi inedita a livello comportamentale nella carriera di ‘El Fideo’ e ciò la dice lunga sul suo adattamento alla nuova squadra.

L’arrivo di Di Maria alla Juventus in estate era stato accolto con grande giubilo non soltanto da parte dei tifosi ma anche da parte dello stesso staff tecnico, capitanato da mister Allegri. Il tecnico era sicuro di poter ritrovare nella figura esperta e vincente di Di Maria il leader dal quale partire per riannodare i fili di un percorso vincente.

I problemi fisici e la crisi generale della squadra hanno in qualche modo deviato il percorso naturale che si era prospettato e ciò starebbe minando il rapporto tra l’argentino e l’allenatore.

Juventus, Di Maria-Allegri rapporto in tensione: i retroscena

Secondo quanto racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, si è in attesa di capire la squalifica di Di Maria per quante giornate sarà. La sua condotta potrebbe portare a una punizione per due gare, quindi mancherebbe alla sfida contro il Milan e a quella contro il Bologna. Un’assenza molto pesante da digerire.

Il rapporto con il tecnico si sarebbe già sfilacciato. L’impatto che Allegri si aspettava non c’è stato. Di Maria non starebbe tenendo compatte le fila dello spogliatoio con la figura del tecnico e quindi starebbe mancando il carisma che il toscano si aspettava. D’altro canto, l’argentino avrebbe preferito essere trattato con maggiore cautela dopo la lesione all’adduttore, mentre lo staff tecnico l’ha schierato in campo anticipatamente, generando una ricaduta. Primi campanelli d’allarme? Potrebbe essere.