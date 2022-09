“Sorpreso dall’esclusione”: Italia, retroscena sulla mancata convocazione

L’Italia di Roberto Mancini si è riunita a Coverciano senza uno degli attaccanti, che attendeva la chiamata che però non è giunta.

La Nazionale azzurra si prepara per tornare a Milano al Meazza il prossimo venerdì, per sfidare l’Inghilterra in Nations League. La gara sarà valida per il Gruppo 3 della competizione. L’Italia si aspetta di essere accolta da un caloroso pubblico, nel suo processo di rivalutazione dopo la cocente delusione della mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022.

Del gruppo non farà parte Nicolò Zaniolo. Il Ct Mancini, infatti, non l’ha inserito nella lista dei convocati per la gara di cui sopra e per l’impegno contro l’Ungheria.

Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, il tecnico ha spiegato le sue motivazioni circa l’esclusione non soltanto di Zaniolo ma anche di altri nomi eccellenti come Calabria, Spinazzola e Perin: “Spinazzola mi ha telefonato. Mi ha detto che non si sente benissimo. Ha bisogno di lavorare due settimane e quindi ho optato per questo. Gli altri li ho lasciati a casa perché sono due partite e non volevo chiamarne tantissimi. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le stanno giocando”.

Italia, Mancini non convoca Zaniolo: la reazione del calciatore

Secondo quanto riferisce ‘SKY’, la spiegazione non è stata accolta con grande entusiasmo da Nicolò Zaniolo, che si aspettava di essere preso in considerazione dal commissario tecnico. Il giocatore ha già saltato gli Europei a causa di un infortunio rimediato in Nazionale e si aspettava che gli venisse riconosciuta finalmente l’occasione, ora che sta bene.

L’assenza nella lista l’ha in qualche modo colto di sorpresa, ma ha scelto di non rimuginare troppo ed è con la Roma preparando la sfida importantissima che attende la squadra giallorossa alla ripresa: il confronto con l’Inter.