Juventus, Allegri si dispera: è arrivato l’annuncio ufficiale

Che guaio per Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus perde uno dei suoi giocatori, salterà anche la sfida contro col Milan.

Non arrivano buone notizie per la Juventus e l’Inter. Due squadre che vivono momenti tremendamente complicati, in termini di risultati ma anche in termini di prestazione. Ecco perché sono finiti sulla graticola proprio i due allenatori, rei di non essere riusciti fino a questo momento a dare una mentalità chiara ai propri giocatori.

E cosi se la Juventus è uscita con le ossa rotte dalla sfida con il Monza, all’Inter è stata la sconfitta contro l’Udinese a sollevare le polemiche. Ed oltre a dover far fronte alle critiche ed una sosta che si preannuncia pregna di chiacchiericcio mediatico, emerge in queste ore un altro elemento che di sicuro non farà piacere ai due allenatori.

Juventus, che tegola: due giornate per Di Maria, out anche Brozovic

E cosi in queste ore è arrivata la notizia che, tra l’altro, era attesa. La gomitata rifilata da Angel Di Maria ad Izzo costa due giornate di squalifica all’attaccante argentino. Il giudice sportivo, infatti, ha comminato due turni di stop al giocatore bianconero “per avere, al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive”.

L’altro squalificato è Marcelo Brozovic, che era diffidato ed è stato ammonito durante la sfida contro l’Udinese persa amaramente dalla squadra nerazzurra. Insomma, due assenze importanti per entrambi gli allenatori, che dovranno far fronte anche a questo.