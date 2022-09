Serie A, i peggiori della 7 giornata: tonfo Inter e Juve, crisi Abraham

La settima giornata di Serie A ha certificato diverse crisi. Deludono ancora l’Inter di Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri.

E’ terminata poche ore fa la settima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta dovuta alle Nazionali. Il campionato ha messo in mostra partite molte interessanti come Roma-Atalanta e soprattutto Milan-Napoli ed ha evidenziato la crisi di big del calibro di Inter e Juventus. La sosta per queste squadre arriva al momento giusto e giunge l’ora di riflettere. Noi di SerieAnews analizziamo quali sono stati i peggiori giocatori di questo turno:

In porta torna a deludere il giovane Radu. L’estremo difensore della Cremonese (di proprietà Inter) alterna grandi prestazioni a errori grossolani e contro la Lazio non è certamente una buona gara per lui. Nessun errore clamoroso, ma la netta sensazione che si poteva fare molto meglio. E’ l’Inter una delle grandi deluse di giornata.

L’inizio stagione della squadra di Inzaghi è stato piuttosto deludente ed uno dei motivi risiede nella difesa. Il trio Bastoni-De Vrij-Skriniar è finora da horror, occorre assolutamente cambiare registro. L’unico salvabile contro l’Udinese è il neo arrivo Acerbi, molto male Skriniar, autore anche di una decisiva autogol. Giornata no anche per Mazzocchi, in grossa difficoltà sulle offensive del Lecce nell’ultimo turno.

Serie A, delude molto anche la Juventus

Molto male, restando in difesa, il granata Buongiorno. Il giovane centrale è tra i peggiori nella sconfitta contro il Sassuolo. Un autogol e l’ennesima prestazione complicata per Jeison Muriello, in grossa difficoltà nel derby ligure contro lo Spezia. Il neo acquisto milanista Dest entra male nel big match contro il Napoli: il laterale americano combina ‘una frittata’ commettendo il fallo da rigore sullo scatenato Kvaratschelia.

Ancora Juve e Inter tra le protagoniste dei flop di giornata: nei nerazzurri prova opaca di Marcelo Brozovic. Il croato rischia troppo a centrocampo e sbaglia troppi passaggi, dei 3 centrocampisti nerazzurri è il peggiore. In casa Juve non si salva paradossalmente nessuno.

A centrocampo prova qualcosina Miretti e per questo gli evitiamo il ruolo di peggiore, situazione totale invece per McKennie e Paredes, apatici dal gioco e autori di prove disastrose. Il Monza domina e paradossalmente lo juventino in prestito Rovella domina i suoi ex compagni. Con l’arrivo di Thiago Motta tutti speravano in una rinascita di Soriano, ma il centrocampista, nonostante il cambio ruolo, continua a faticare. Sarà per la prossima!

Serie A, attacco di talento tra i flop

Tante delusioni in attacco questa giornata, passando da Barrow a Caputo senza dimenticare la scommessa Seck. I top in attacco di questa giornata sono autentici big del nostro campionato. Tammy Abraham continua a vivere un momento difficile e il centravanti inglese si è divorato un gol clamoroso contro l’Atalanta, decisivo poi ai fini del risultato.

Se Vlahovic è ‘povero’ di chance per arrivare al tiro va peggio a Lautaro Martinez. L’argentino, come capita ormai ogni anno, è inceppato nella crisi con una serie di match senza rete. Momento difficile che guarda caso è in concomitanza con la crisi dell’Inter. Il bomber argentino dovrà risvegliarsi alla sosta.