Milan, batosta pesante: è ufficiale, Pioli rimane spiazzato

Dopo la sconfitta con il Napoli il Milan deve masticare amaro anche a causa di alcune notizie che riguardano le stelle della squadra.

Settimana davvero complicata quella del Milan. Il Diavolo è uscito sconfitto domenica dallo scontro diretto contro il Napoli, un 2-1 finale per i campani che è costato ai campioni d’Italia la testa della classifica. A questo si aggiungono le notizie poco confortanti sulla forma di alcuni elementi molto importanti per mister Stefano Pioli.

Al termine del primo tempo della sfida contro i campani il tecnico rossonero ha tolto dal campo Davide Calabria, sostituito da Sergino Dest dopo aver accusato un problema al flessore. Gli esami non hanno evidenziato problemi particolari per il capitano del Milan, che però deve invece fare i conti con lo stop di un’altra stella.

Theo Hernandez è infatti uscito dal campo lamentando un problema all’adduttore, che il giorno successivo lo ha costretto a lascire il ritiro della Francia impegnata in questo fine settimana nella UEFA Nations League.

Milan, si ferma Hernandez: attesa per i tempi dello stop

Nella mattinata di oggi il terzino francese ha svolto gli esami medici necessari per stabilire l’entità dell’infortunio. Esami che hanno confermato le prime impressioni: un problema non grave ma neanche da sottovalutare, uno stiramento per cui i medici hanno prescritto una settimana di riposo.

Tra sette giorni giocatore e staff si rincontreranno per valutare l’entità del problema, come del resto annunciato dal Milan stesso con un bollettino che individua il problema in “stiramento del lungo adduttore destro”.

Considerando i tempi di recuperare per tornare al 100% ed evitare eventuali ricadute la presenza di Theo Hernandez nella gara che il Milan giocherà a Empoli sabato 1° ottobre deve essere considerata in dubbio. Il terzino potrebbe tentare di recuperare in extremis, ma anche non farcela. Molto dipenderà dall’esito degli esami della prossima settimana.