Il Napoli espugna San Siro e vola al primo posto: Milan ko

La sintesi di Milan-Napoli, match di Serie A che chiude la giornata e manda il campionato in pausa per i match fra Nazionali. La classifica aggiornata.

La vittoria di Udinese e Roma infiamma ancora di più Milan-Napoli. Le due formazioni si sfidano a maggior ragione per la vetta della classifica di Serie A, prima che il campionato prenda una pausa per gli impegni delle varie Nazionali.

Il Milan si schiera col 4-2-3-1 composto da Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez – Bennacer, Tonali – Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic – Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Adli, Brahim Diaz, Bakayoko, Kalulu. All.: Pioli.

Il Napoli risponde con il 4-3-3, ovvero Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Mathis Olivera, Simeone, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano e Ndombele. All.: Domenichini (Spalletti squalificato).

Milan-Napoli, la sintesi del match

Durante il primo tempo la sfida è abbastanza equilibrata, sebbene i padroni di casa siano stati coloro i quali hanno avuto maggiori chance di andare in rete. Giroud colpisce la traversa a pochi minuti dall’inizio della sfida e Meret si supera su un tentativo di Krunic. Kvaratskhelia è l’unico a mettere in seria difficoltà la difesa avversaria e infatti a causa sua sia Kjaer che Calabria rimediano un giallo. Per tale ragione, Pioli cambia 2/4 della difesa per il secondo tempo, facendo spazio a Kalulu e Dest.

Nella seconda frazione di gioco il Napoli va in vantaggio al 55′. C’è un contatto di Dest su Kvaratskhelia in area di rigore, il direttore di gara lo rivede al VAR e assegna un rigore agli azzurri. Sul dischetto ci va Politano e, nonostante Maignan intuisca la traiettoria, è gol per il Napoli! Il Milan reagisce subito e ottiene il pareggio al 69′ con il solito Giroud. Un allungo di Theo Hernandez diventa un cross in area per il francese, che va a colpo sicuro. Al 78′ deliziosa rete di testa di Giovanni Simeone, che in area riceve un assist al volo da Mario Rui. Gli azzurri in vantaggio e Zerbin testa Maignan ma il portiere rossonero resiste. La parte finale della sfida è davvero accesa. Clamorosa occasione del Milan con Kaluku, che colpisce la traversa sotto porta! All’86’, però l’arbitro ferma il gioco per un precedente fallo di Giroud.

Napoli 17, Atalanta 17, Udinese 16, Milan 14, Lazio 14, Roma 13, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2