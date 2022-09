Colpo di teatro Napoli, firma all’improvviso: arriva l’annuncio

Il Napoli è vicino ad assicurarsi un’importante firma in chiave futuro: la società del presidente De Laurentiis sta concludendo la trattativa

‘Colpo’ del Napoli. La società del presidente Aurelio De Laurentiis sta per assicurarsi una firma molto importante in chiave futuro. L’accordo tra le parti è ormai vicino, dopo un lavoro avviato già durante l’estate e che è ormai ad un passo dal dare vita ad un nuovo ‘matrimonio’.

Dallo spettro di Keylor Navas al periodo da favola. La nuova vita di Alex Meret al Napoli è cominciata nel corso dell’estate. Dopo l’addio di Ospina, il portiere friulano ha trovato continuità di presenze e rendimento. L’avvio di stagione dell’estremo difensore è certamente positivo, non solo per quanto fatto finora a livello collettivo quanto anche a livello personale.

Napoli, rinnovo in vista per Alex Meret: il portiere sarà azzurro fino al 2027

Negli occhi dei tifosi partenopei sono ancora ben impresse le parate compiute nel match con il Milan, interventi che hanno consentito agli azzurri di Luciano Spalletti di mantenere la testa della classifica in compagnia dell’Atalanta. La buona condizione fisica di Meret è stata premiata da Roberto Mancini, che lo ha convocato per i prossimi due impegni di Nations League. Il ct non è l’unico a riporre fiducia e premiare il numero uno.

Alex Meret è in ritiro con la nazionale ma per il portiere di Udine si prospettano novità rilevanti pure nel Napoli. La società del presidente Aurelio De Laurentiis è ormai vicina a raggiungere l’accordo con l’entourage dell’estremo difensore per il rinnovo del contratto. Un autentico colpo di teatro se si pensa alla situazione vissuta dal portiere pochi mesi fa. La notizia è stata lanciata da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Le parti sono al lavoro già da tempo per prolungare il rapporto di altre cinque stagioni, fino a giugno 2027. Il calciatore attualmente è in scadenza.

Il portiere è arrivato a Napoli dall’Udinese nel 2019 per 26 milioni di euro. Il suo percorso nel club napoletano è stato segnato da qualche infortunio. Il suo rendimento è stato inoltre messo a dura prova dalla competenza per il posto e in varie occasioni è stato costretto ad accomodarsi in panchina. Malgrado ciò ha firmato comunque 102 presenze con la maglia del Napoli. Sono 120 invece le reti subite mentre in 31 occasioni è riuscito a mantenere la sua porta imbattuta. La sua storia con la casacca partenopea sembra aver cambiato binario in questa prima parte di stagione. Meret è pronto a recuperare il terreno perduto.